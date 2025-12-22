Show - 22/12/25 - 12:00 AM

Italy Mora: ‘Cosmo Beauty Icon’, además de entrar al ‘top 5’

Panamá volvió a brillar en un escenario internacional con la participación de Italy Mora, quien logró posicionarse dentro del Top 5 del certamen Miss Cosmo Internacional 2025, consolidándose como una de las grandes favoritas del concurso.

La representante panameña cautivó desde su llegada al certamen por su elegancia, porte escénico y presencia, cualidades que la llevaron a sobresalir entre decenas de candidatas de todo el mundo. A lo largo de la competencia, Italy demostró disciplina, carisma y una imagen impecable, ganándose el reconocimiento del jurado y del público internacional.

Italy Mora no solo entró al aclamado top 5 de finalistas, también fue reconocida como Cosmo Beauty Icon, un premio especial que resalta la belleza integral, el estilo y la proyección internacional de las candidatas, distinción que reafirmó su impacto dentro del certamen.

Su entrada al Top 5 marca un logro importante para Panamá dentro de Miss Cosmo, posicionando al país como una potencia emergente en concursos de belleza de nueva generación, donde no solo se valora la apariencia, sino también la actitud, la seguridad y la conexión con la audiencia.

Tras su participación, seguidores, missólogos y figuras del mundo de la farándula no tardaron en felicitar a Italy, destacando su desempeño y el orgullo que representa para Panamá.

Te puede interesar

Mamdani jurará su cargo como alcalde de Nueva York el 1 de enero

Mamdani jurará su cargo como alcalde de Nueva York el 1 de enero

 Diciembre 21, 2025
Dueños del Miss Universo acumulan bucas demandas y la policía los busca

Dueños del Miss Universo acumulan bucas demandas y la policía los busca

 Diciembre 21, 2025
Miss Jamaica habla por primera vez tras su hemorragia intracraneal

Miss Jamaica habla por primera vez tras su hemorragia intracraneal

 Diciembre 21, 2025
El Universo 'Avatar' regresa al videojuego con la expansión 'Desde las cenizas'

El Universo 'Avatar' regresa al videojuego con la expansión 'Desde las cenizas'

 Diciembre 20, 2025
Italy Mora coloca a Panamá en el Top 5 del Miss Cosmo 2025

Italy Mora coloca a Panamá en el Top 5 del Miss Cosmo 2025

 Diciembre 20, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Ruta del sicario: así se planeó el ataque que acabó con policía y civil

Ruta del sicario: así se planeó el ataque que acabó con policía y civil
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito

Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito
¿Cómo? El Ministerio Público archiva querella contra Annette Planells y Foco

¿Cómo? El Ministerio Público archiva querella contra Annette Planells y Foco
Encapuchados le meten 2 tiros certeros que lo dejan frío

Encapuchados le meten 2 tiros certeros que lo dejan frío