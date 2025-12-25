Lupita Jones le dice a Fátima Bosch que debe comportarse y la corona le pesa

Lupita Jones, ex Miss Universo y exintegrante de la organización del certamen durante años, le tiró nuevamente a Fátima Bosch por andar haciendo espectáculos a cada lugar que va.

Como ya todos saben, desde los primeros días tras obtener la corona, Fátima Bosch enfrentó críticas relacionadas con un presunto fraude en el certamen, rumores que se intensificaron luego de un desencuentro con Nawat, figura clave del concurso realizado en Taiwán.

Jones había salido inicialmente en su defensa, asegurando que no existió manipulación alguna para favorecerla. Sin embargo, su postura cambió al considerar que la actitud de la joven no estuvo a la altura del título que hoy ostenta.

“Que no pierda de vista la investidura que representa ahora. No es ‘La Flor Tabasco’. ‘La Flor Tabasco’ es algo muy bonito, está padrísimo, pero Miss Universo no es ‘La Flor Tabasco’. Entonces tiene que darse cuenta de que ya subió varios escalones”, expresó con contundencia.