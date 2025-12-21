Show - 21/12/25 - 03:48 PM

Mamdani jurará su cargo como alcalde de Nueva York el 1 de enero

Mamdani prestará juramento en las escaleras de la Alcaldía en un evento que se retransmitirá en línea.

 

Por: Nueva York / EFE -

El alcalde electo de Nueva York, el socialista Zohran Mamdani, jurará su cargo con una fiesta en la sede de la Alcaldía y sus alrededores el próximo 1 de enero, según informó este domingo su equipo de transición.

Mamdani prestará juramento en las escaleras de la Alcaldía en un evento que se retransmitirá en línea.

La posterior ‘Block Party’ (fiesta comunitaria) se extenderá desde la calle Liberty hasta la calle Murray, en el Bajo Manhattan, y el público que quiera asistir debe registrarse a través de la página web del equipo de Mamdani.

«Esta inauguración es una celebración del movimiento que construimos, el mandato que ganamos y la ciudad que estamos dispuestos a liderar», escribe Mamdani, de 34 años, en un comunicado que recoge la prensa local.

En la nota, asegura que los trabajadores neoyorquinos son «el centro» de su agenda y les invita a participar en el evento, que contará con actuaciones musicales, «para dar la bienvenida a esta nueva era política en la Alcaldía».

Mamdani, nacido en Uganda, del Partido Demócrata y musulmán, se convertirá cuando asuma el cargo en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892, tras ganar las elecciones el pasado noviembre frente al independiente Andrew Cuomo y el republicano Curtis Silwa.

