Michael Vega, orgulloso de ver cómo su hijo construye su propio camino

El humorista panameño Michael Vega vivió días cargados de emociones durante su reciente visita a Panamá, un viaje que —según compartió en sus redes sociales— le dejó el corazón rebosante de orgullo, gratitud y nostalgia.

Uno de los momentos más significativos fue la graduación de su hijo, Adriel Aaron, un logro que Vega describió como un orgullo inmenso. Para el comediante, ver a su hijo crecer, avanzar y construir su propio camino se convirtió en una de las experiencias más especiales de su estadía en el país.

Pero la visita no solo estuvo marcada por celebraciones familiares. Michael también aprovechó para reencontrarse con familiares y amigos a quienes tenía tiempo sin ver, compartiendo abrazos pendientes y conversaciones que, como él mismo expresó, “nutren el alma”.

Además, el humorista destacó el impacto de encontrarse con jóvenes que lo ven como una inspiración, algo que lo llenó de satisfacción y reafirmó el valor del trabajo que ha realizado durante años dentro y fuera del país.

“Cada vez que regreso, Panamá me sorprende más”, escribió Vega, resaltando el cariño, el respeto y el aprecio que recibe del público panameño, sentimientos que asegura se perciben en cada encuentro.

Antes de despedirse, Michael Vega expresó cuánto extraña su tierra, su cultura y a su gente, y aprovechó para enviar un mensaje de buenos deseos por las fiestas y el Año Nuevo, deseando bendiciones, crecimiento y muchas razones para celebrar.

