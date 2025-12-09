Nació Olivia Brunstein, la versión de Carolina y Pablo

La expresentadora y creadora de contenido Carolina Castillo compartió con sus seguidores uno de los momentos más especiales e inolvidables de su vida: el nacimiento de su hija Olivia, quien llegó al mundo el pasado 30 de noviembre de 2025, llenando de emoción, amor y transformación a toda su familia.

A través de un emotivo mensaje, Carolina abrió su corazón y describió el día del parto como “el más intenso y real de nuestras vidas”, una jornada cargada de nervios, dolor, pequeñas risas y una fuerza interna que ni ella ni Pablo sabían que tenían.

La influencer también reveló que sintieron muy presente la energía de sus seres queridos que ya no están, asegurando que “nuestros ángeles caminaron junto a nosotros”, refiriéndose al papá de Pablo y a su mamá, cuya presencia todos en la sala, incluso los médicos, pudieron percibir.

“Nació Olivia… y también nació una nueva versión de nosotros”, expresó Castillo, destacando que hay momentos que simplemente no pueden describirse con palabras, y que la llegada de su pequeña marcó un antes y un después en sus vidas.