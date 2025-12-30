Nerry Money dice que Dios cambió su vida; este fin de año lo pasa en familia

El polémico cantante Nerry Money afirmó estando en Costa Rica que Dios cambió su vida para bien y este año tiene una familia para celebrarlo.

Nerry acepta que la Navidad de este 2025 ha sido la mejor, porque pudo estar con su pareja, hubo buen ambiente y nada de desorden.

Según recuerda, hace un año estaba con mujeres, sustancias mágicas y guaro, algo que analiza como totalmente negativo, por no darle la felicidad completa.

Aunque ha sido criticado y estuvo en líos al punto de casi ir a prisión, acepta que la vida le ha dado una segunda oportunidad y la está aprovechando.