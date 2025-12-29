Show - 29/12/25 - 12:58 PM

¡Opa, sale bachata tras derrumbe! "Stefany, derrúmbame a mí, no me importa"

El conocido productor musical Andy Vaney publicó una lírica y a muchos les gustó.

 

Por: Redacción / Web -

Las redes están encendidas con el tema del monumento en el mirador del puente de las Américas y tras todo el despelote, el conocido productor Andy Vaney publicó una canción que al parecer, le ha gustado a muchas personas.

"Stefany, derrúmbame a mí, no me importa, nadie me extrañará, yo solo quiero tu amor. Yo te ayudaré a reconstruir todo, pero primero rómpeme en mil pedazos", dice parte de la letra.

El coro con "Stefany, derrúmbame a mí" se repite varias veces y eso hace más pegajoso el tema.

Muchos le han dicho a Andy que la sacó del estadio con ese temazo. 

Él le puso el nombre de "Delúmbame a mí feat. Siu Mai Santos" y anunció que se estrenará mañana a las 12 p.m.

 

