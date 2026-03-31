Show - 31/3/26 - 12:00 AM

Productores le responden a DJ

La industria musical en Panamá vuelve a encenderse después del podcast Tirando a lo Winnie, específicamente por las palabras de los DJ Sexácula y Pitito, al referirse a las producciones de los nuevos artistas, que suenan monótonos y no sacan canciones que marquen su generación, sino por momentos, catalogando como “música desechable”.

Tras las contundentes declaraciones, los productores Mista Bombo y Rike Music, no se quedaron callados y expusieron sus puntos de vista.

Para Mista Bombo no existe una fórmula mágica para el éxito. El productor destacó que los tiempos han cambiado y que los artistas tienen solo dos opciones: evolucionar o quedarse atrás. Además, lanzó una crítica directa a algunos veteranos que cuestionan a las nuevas generaciones, asegurando que muchos de los que dicen que “se salieron” realmente fueron desplazados por no adaptarse.

“Los tiempos cambian, el público cambia… o evolucionas o te quedas criticando”, fue parte del mensaje.

Por su parte, Rike Music también reaccionó retando a quienes aseguran tener la fórmula del éxito. El productor invitó a los críticos a demostrarlo en el estudio: escribir, grabar, producir y lograr un hit en la actualidad.

“Si tienen la fórmula, vayan y hagan el tema, péguenlo y después hablamos”, expresó, dejando claro que hacer música hoy en día no es tarea sencilla.

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