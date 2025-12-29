Regañan a Bad Bunny por sacar gracia y tocar objeto maya en museo de México

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México, regañó al cantante puertorriqueño Bad Bunny después de que colocara la mano sobre una estela expuesta en el Museo Nacional de Antropología, en Ciudad de México.

Durante su visita en México, Bad Bunny culminó su gira denominada “Debí tirar más fotos” y desarrolló varias actividades fuera del ámbito musical, llegando al museo y causando este lío.

Pese a que la institución ha reiterado en diversas ocasiones, incluso en los mismos sitios arqueológicos y museos, que la piezas históricas no pueden tener contacto con ningún material externo (entre ellos el ser humano) pues pueden dañarse, el cantante habría roto estas normas durante su pasada visita.

Bad Bunny difundió la escena al compartir en sus historias de Instagram una fotografía donde aparece junto a la estela, que no cuenta con vitrinas de protección.

Este hecho circuló por distintas plataformas digitales, provocando una polémica en redes sociales sobre el comportamiento de las figuras públicas en los espacios culturales mexicanos.

En su respuesta sobre el incidente con Bad Bunny, desde sus redes sociales el INAH enfatizó la existencia de reglas claras en museos y zonas arqueológicas mexicanas.

La controversia en torno al contacto con piezas históricas reavivó el caso del youtuber MrBeast, quien grabó en la zona arqueológica de Calakmul, sitio no abierto al público.

En mayo, la Secretaría de Cultura federal que procedería legalmente contra el creador de contenido estadounidense por falsedad en su video “Sobreviví 100 horas en un templo antiguo”, en el que accedió a áreas restringidas como Chichén Itzá, Calakmul y Balamcanché, utilizó un helicóptero para trasladarse entre sitios, pasó la noche en zonas arqueológicas vedadas e introdujo un dron a la pirámide de Kukulkán.



