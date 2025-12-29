Show - 29/12/25 - 08:57 AM

Shyno Gatillo: "Lo tumbaron, hagan un hampao gigante con una cutarra"

El cantante panameño afirma que deben poner algo de ambas culturas.

 

Por: Redacción / Web -

El conocido cantante panameño Shyno Gatillo también expresó su sentir luego que la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, ordenara tumbar el monumento que estaba en el mirador del puente de las Américas. 

Según el famoso, que también es de origen asiático, no entiende el motivo de mandar abajo este lugar cuando se pudo haber restaurado, sin embargo, en vez de enojarse tiró ideas para mejorarlo.

"Como van a tumbar el monumento, no entiendo la problemática, eso estaba bonito. Estaba viendo los comentarios de que panameños que dijeron que así se hace, ofi, tamos en Panamá", inició diciendo.

Agregó: "Ya vi que la van a reconstruir, bueno hagan algo bonito, una vaina hampao gigante con cutarra o un siumai con la pollera"

