Su primer Día de la Madre

Este 8 de diciembre algunas personalidades femeninas de la farándula local experimentaron su primer año con el título más lindo del universo, ser madres.

Lily Vargas, Diana Monsters, Sheldry Sáez, Amanda Díaz, Jovana Michel y Carolina Castillo, quienes no dudaron en expresar que sus hijos han llegado a enseñarle una versión en ellas que desconocían.

A través de sus redes sociales, han compartido con sus seguidores sus experiencias.

Diana Monsters: “Mi primera vez celebrando el día de las madres. Gracias Luna por convertirme en mamá, es lo más difícil, pero más maravilloso que he vivido, tanto que por hacerme más fuerte cada día, por enseñarme tantas cosas desde la primera vez que escuché tus latidos y por escogerme como tu mamá. Te prometo que te haré feliz y te sentirás amada todos los días”.

Amanda Díaz: “Qué bendición es ser tu mami Mati. Mati llegó a enseñarme una versión de mí que no conocía: más fuerte, más paciente, más sensible y más agradecida. Hoy celebro no solo ser su mamá, sino todo lo que él despertó en mí, gracias Mati, por elegirme”.

Sheldry: “Solo hay un primer Día de la Madre y mi primera vez es contigo... Las palabras se quedan cortas para describir el amor que sentí desde el día que me convertiste en madre. Es literalmente un amor que todo lo puede… un amor que cambia la vida, que enseña, que mejora y que fortalece. Ha de ser el amor más parecido al amor de Dios, por eso es tan poderoso”.

Jovana Michel: “La maternidad me ha ido transformando de maneras que nunca imaginé. Con Emma descubro nuevas partes de mí, nuevas fuerzas y nuevas formas de ver la vida. Cada etapa trae su propio encanto, sus retos y su magia. Y aquí vamos, creciendo y aprendiendo juntas, desplegando nuestras alas poquito a poquito 💗 porque ambas estamos aprendiendo a volar”.