Tania Hyman elige en esta Navidad la gratitud, el amor y los recuerdos

La Navidad suele ser una época de luces y celebraciones, pero también de emociones profundas. Así lo dejó ver la modelo panameña Tania Hyman, quien tocó el corazón de sus seguidores al compartir una sentida reflexión en redes sociales, donde habló sobre el dolor de la ausencia y la importancia de la gratitud.

“Hay ausencias que duelen, recuerdos que aprietan el corazón y silencios que se sienten más fuertes que nunca”, escribió Tania, reconociendo que el dolor no desaparece, pero se aprende a convivir con él, especialmente en fechas tan significativas como la Navidad.

En su mensaje, Hyman destacó lo agradecida que se siente por poder compartir un año más junto a su hermano Roberto, a quien describió no solo como familia, sino como una bendición constante y un pilar fundamental en su vida. “En medio de lo que falta, él representa lo que permanece”, expresó, dejando ver la fortaleza del vínculo que los une.

La también figura pública reflexionó sobre cómo el amor por quienes ya no están se convierte en la fuerza que impulsa a seguir adelante, honrando la vida y sin dejar de vivir plenamente. “No se trata de olvidar, sino de aprender a convivir con la ausencia”, añadió.

Para esta Navidad, Tania aseguró que eligió vivirla “bien”: con gratitud, amor y recuerdos, cerrando su mensaje con un agradecimiento especial a su familia, a las personas buenas que han llegado a su vida y a Dios, por renovarle la fe cada día.