Yaneth Marín no celebra Navidad, pero regala todo a una familia necesitada

La empresaria de OnlyFans, Yaneth Marín, decidió regalar su cena navideña a una familia del área de Coclé.

Ella relata que desde hace tiempo no celebra esta festividad por temas personales que prefiere omitir.

Sin embargo, en vez de tirar o no comprar nada, ella ha decidido donar las rosas, cárnicos y demás a alguien que de verdad no tenga nada en esas fechas.

Yaneth asegura que tiene lo necesario para vivir y aunque la cuestionen por la forma en que saca la plata, no le interesa y valora los agradecimientos que recibe por llevar alegría en estas fechas.