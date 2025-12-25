Show - 25/12/25 - 11:31 AM

Yaneth Marín no celebra Navidad, pero regala todo a una familia necesitada

Asegura que tiene lo necesario para vivir y aunque la cuestionen por la forma en que saca la plata, no le interesa y valora los agradecimientos que recibe por llevar alegría en estas fechas.

 

Por: Redacción / Web -

La empresaria de OnlyFans, Yaneth Marín, decidió regalar su cena navideña a una familia del área de Coclé.

Ella relata que desde hace tiempo no celebra esta festividad por temas personales que prefiere omitir.

Sin embargo, en vez de tirar o no comprar nada, ella ha decidido donar las rosas, cárnicos y demás a alguien que de verdad no tenga nada en esas fechas.

Yaneth asegura que tiene lo necesario para vivir y aunque la cuestionen por la forma en que saca la plata, no le interesa y valora los agradecimientos que recibe por llevar alegría en estas fechas.

 

 

Te puede interesar

Yaneth Marín no celebra Navidad, pero regala todo a una familia necesitada

Yaneth Marín no celebra Navidad, pero regala todo a una familia necesitada

 Diciembre 25, 2025
Lupita Jones le dice a Fátima Bosch que debe comportarse y la corona le pesa

Lupita Jones le dice a Fátima Bosch que debe comportarse y la corona le pesa

 Diciembre 25, 2025
El actor mexicano Jaime Camil quedó creyendo en Panamá tras su visita

El actor mexicano Jaime Camil quedó creyendo en Panamá tras su visita

 Diciembre 24, 2025
Tylor Chase, exestrella de televisión, vive en la calle y causa preocupación

Tylor Chase, exestrella de televisión, vive en la calle y causa preocupación

Diciembre 24, 2025
Taylor Swift dona un millón de dólares para combatir el hambre en EE.UU.

Taylor Swift dona un millón de dólares para combatir el hambre en EE.UU.

 Diciembre 24, 2025

Ver esta publicación en Instagram

 

 

 

 

Una publicación compartida por Critica Panamá (@criticapa02)

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Hps! Matan a seguridad por su arma en vispera de Navidad

¡Hps! Matan a seguridad por su arma en vispera de Navidad

De cita sexual a intento de robo y homicidio: trampa organizada a través de app

De cita sexual a intento de robo y homicidio: trampa organizada a través de app
Hombre asesinado en Calidonia frente a testigos

Hombre asesinado en Calidonia frente a testigos
Joven murió tras ingresar con fiebre: médicos imputados por homicidio culposo

Joven murió tras ingresar con fiebre: médicos imputados por homicidio culposo
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí