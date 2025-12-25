Yaneth Marín no celebra Navidad, pero regala todo a una familia necesitada
Asegura que tiene lo necesario para vivir y aunque la cuestionen por la forma en que saca la plata, no le interesa y valora los agradecimientos que recibe por llevar alegría en estas fechas.
La empresaria de OnlyFans, Yaneth Marín, decidió regalar su cena navideña a una familia del área de Coclé.
Ella relata que desde hace tiempo no celebra esta festividad por temas personales que prefiere omitir.
Sin embargo, en vez de tirar o no comprar nada, ella ha decidido donar las rosas, cárnicos y demás a alguien que de verdad no tenga nada en esas fechas.
