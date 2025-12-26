Show - 26/12/25 - 12:00 AM

Yaneth Marín regala ilusión y esperanza a una familia al donar cena navideña

La creadora de contenido para adultos, Yaneth Marín, decidió vivir la Navidad de una manera distinta y profundamente significativa. Lejos de las tradicionales celebraciones con grandes cenas en casa, la coclesana optó por convertir esta fecha en un gesto de solidaridad que, según afirma, nace directamente de su corazón.

Como ya es costumbre para ella, Marín destinó su cena navideña a una familia humilde de su comunidad. En esta ocasión, preparó una canasta de alimentos que incluyó una rosca de pan y regalos para los más pequeños del hogar, llevando no solo comida, sino también ilusión y esperanza.

Este año, Yaneth eligió apoyar a una mujer a la que describe como una madre valiente y fuerte, quien junto a sus tres hijos la recibió con abrazos sinceros y sonrisas llenas de gratitud, un momento que la marcó profundamente.

“Cada año hago algo que nace del corazón, regalo mi cena navideña a una familia de mi comunidad. Hubo sonrisas tímidas, ojos que brillaron y manos pequeñas que abrazaron con ilusión. No fue solo una canasta, fue presencia, amor compartido, y muchas veces eso es todo lo que uno necesita”, expresó Marín.

