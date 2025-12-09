Yeri y DJ Yellow en la dulce espera

Yeri De Ycaza sorprendió a sus seguidores con una de las noticias más dulces en este Día de la Madre: ¡está esperando a su segundo bebé!

A través de un encantador video en su cuenta de Instagram, la esposa de DJ Yellow reveló la buena nueva mostrando imágenes de un arbolito navideño decorado con luces, esferas rojas y, como toque protagonista, las ecografías del nuevo integrante de la familia. Un anuncio íntimo, emotivo y cargado de ilusión, y la encargada de mostrarlo fue su hija mayor.

“Titi les tiene un secretito especial”, escribió la creadora de contenido junto al post, generando una ola de felicitaciones de colegas, amigos y fanáticos que celebran junto a ella esta nueva bendición.

Con esta noticia, la creadora de contenido adelantó que 2026 llegará con una familia de cuatro, una etapa que describen como llena de amor, crecimiento y emoción.