Caos y supuesto atentado: suspenden audiencia de red narco del aeropuerto

A las 2:21 p.m. arrancó la audiencia contra las 60 personas detenidas en las operaciones Eros y Colibrí, golpes que el Ministerio Público dio contra una supuesta red de tráfico de droga que operaba en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.



Según las investigaciones, el grupo delincuencial movía maletas “limpias” por maletas llenas de cocaina.

El supuesto negocio suena sencillo, pero es una vuelta peligrosa: jugaban con las etiquetas de equipaje, cambiaban colillas y mandaban droga a Europa como si fueran recuerdos de viaje.

Todavía el Ministerio Público no ha explicado todo el “modus operandi”, pero lo que está claro es que en esas maletas viajaba más que ropa.

Una audiencia que no avanzó

Durante cuatro horas, lo único que pudo hacer la jueza de garantías Sandra Castillo fue verificar los datos de cada detenido. Nada más.

A las 6:00 en punto, la jueza mandó a parar todo. La sala estaba demasiado pequeña para 60 acusados, abogados, fiscales, policías y personal del tribunal. Aquello parecía una terminal en hora pico.

Además, la jueza mencionó un punto delicado: uno de los detenidos habría recibido un atentado contra su vida, y eso prendió las alarmas de seguridad. Por eso decidió suspender y mover la audiencia a un lugar más grande y más seguro.

¿Quiénes están presos?

En esta red hay de todo, según el MP:

56 panameños

2 colombianos

1 venezolana

1 dominicano

Todos esperan escuchar mañana, desde las 9:00 a.m., si se les legaliza la aprehensión, qué cargos por delitos relacionados con drogas se les imputarán y qué medidas cautelares pedirá la Fiscalía.

Cómo operaba la red dentro del aeropuerto

El gerente general de Tocumen, José Antonio Ruiz, señaló que la investigación lleva más de un año y que hay funcionarios y exfuncionarios involucrados.

La vuelta, según explicó, era así:

Un pasajero normal rumbo a Europa entregaba su maleta. Los funcionarios corruptos cambiaban la colilla y metían una maleta cargada con droga. La maleta “buena” nunca llegaba a destino… pero la “otra” sí era recibida por quien estaba esperando en Europa.



Ruiz dijo que esto tiene tentáculos en varias áreas del aeropuerto y que incluso no descartan más involucrados.