Corriente arrastra dos jóvenes en playa Los Olivos; casi se ahogan

Panamá- Dos jóvenes de 18 y 19 años fueron rescatados por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en playa Los Olivos, distrito de Barú, provincia de Chiriquí, luego de ser arrastrados por la corriente.

El joven de 19 años fue sacado del agua arrastrando los pies, desorientado y con dificultades para respirar; los fronterizos le brindaron atención prehospitalaria en la orilla del mar.

Luego de ser estabilizado, fue trasladado al cuarto de urgencias del Hospital Dionisio Arrocha para observación médica, hasta que se estabilice por completo.

Ante esta situación, el Senafront hizo un llamado a la ciudadanía a acudir únicamente a playas que cuenten con vigilancia de la Fuerza de Tarea Conjunta, mantener supervisión constante sobre los menores de edad, evitar ingresar al agua bajo los efectos del alcohol y designar a un conductor responsable.



