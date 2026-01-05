Hombre asesinado a balazos en San Judas Tadeo

Un hombre fue sorprendido la noche del domingo en una vivienda del sector Altos de Los Portales, en la comunidad de San Judas Tadeo, corregimiento de Cativá, provincia de Colón.

Según los primeros informes, la víctima estaba en su casa y al salir un momento se escucharon disparos; luego fue visto tendido en el suelo.

Al parecer, los pistoleros escaparon por un área de matorrales, disparando directamente contra la víctima, quien recibió varios impactos de bala.

El hombre falleció en el lugar y fue identificado como Luis Carlos Martínez.

Agentes de la Policía Nacional cerraron todo el perímetro entre la calle segunda y tercera, mientras que personal del Ministerio Público recogía evidencias, pruebas e indicios, y realizó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la morgue judicial en la ciudad de Colón.

Esta es la segunda persona que pierde la vida en este nuevo año 2026.