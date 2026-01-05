Sucesos - 05/1/26 - 07:40 AM

Hombre asesinado a balazos en San Judas Tadeo

Según los primeros informes, la víctima estaba en su casa y al salir un momento se escucharon disparos; luego fue visto tendido en el suelo.

 

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

Un hombre fue sorprendido la noche del domingo en una vivienda del sector Altos de Los Portales, en la comunidad de San Judas Tadeo, corregimiento de Cativá, provincia de Colón.

Según los primeros informes, la víctima estaba en su casa y al salir un momento se escucharon disparos; luego fue visto tendido en el suelo.

Al parecer, los pistoleros escaparon por un área de matorrales, disparando directamente contra la víctima, quien recibió varios impactos de bala.

El hombre falleció en el lugar y fue identificado como Luis Carlos Martínez.

Agentes de la Policía Nacional cerraron todo el perímetro entre la calle segunda y tercera, mientras que personal del Ministerio Público recogía evidencias, pruebas e indicios, y realizó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la morgue judicial en la ciudad de Colón.

Esta es la segunda persona que pierde la vida en este nuevo año 2026.

Te puede interesar

Encuentran a hombre electrocutado en entrada de Santa Rita en Antón

Encuentran a hombre electrocutado en entrada de Santa Rita en Antón

 Enero 05, 2026
Hallan cuerpo en descomposición de hombre desaparecido en Santiago

Hallan cuerpo en descomposición de hombre desaparecido en Santiago

 Enero 05, 2026
Motociclista choca contra cordón de retorno y sale volando

Motociclista choca contra cordón de retorno y sale volando

 Enero 05, 2026
Ataque armado en San Miguelito deja un hombre muerto y otro heridos

Ataque armado en San Miguelito deja un hombre muerto y otro heridos

 Enero 05, 2026
Choque en Costa Arriba de Colón deja 5 heridos y caos en la vía

Choque en Costa Arriba de Colón deja 5 heridos y caos en la vía

 Enero 05, 2026

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Bicho muere en intento de robo: policía y maleante heridos

Bicho muere en intento de robo: policía y maleante heridos
Muere presunto agresor tras balear a enfermera en Atalaya

Muere presunto agresor tras balear a enfermera en Atalaya
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Maduro pasó su primera noche bajo luz fría y puertas de acero.Así es su hogar

Maduro pasó su primera noche bajo luz fría y puertas de acero.Así es su hogar
EE.UU. bombardea bases en Caracas; Petro pide reunión de urgencia de la ONU

EE.UU. bombardea bases en Caracas; Petro pide reunión de urgencia de la ONU