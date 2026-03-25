Entre lágrimas despiden a doña Cheba, 'Hormiguita' que falleció atropellada

Panamá- Entre lágrimas y dolor, familiares, amigos, conocidos y compañeros de trabajo de la señora Eusebia Mejía de Suárez la sepultaron este miércoles en Pacora, de donde era oriunda.

Doña 'Cheba', como era conocida cariñosamente, será recordada como pilar de su familia y por su don de gente.

Ovigildo Moreno, director general de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) , donde trabajaba doña Eusebia como dama de barrido, mejor conocidas como 'Hormiguitas', detalló que "vamos a necesitar el apoyo de todos para que cosas como esta no vuelvan a ocurrir, no tenemos que esperar que sucedan accidentes como este para reaccionar".

"Lastimosamente, son cosas lamentables que pasan, pero nosotros estamos haciendo nuestra parte. En la Autoridad de Aseo estamos solicitando que se nos facilite un seguro de hospitalización para el personal de campo de la AAUD que todos los días sale desde muy temprano en la madrugada a recoger los desechos que otras personas mal disponen, por lo cual hacemos un llamado a la comunidad", indicó Moreno.

Aslhey Villanueva, nieta de doña Eusebia aseguró que su muerte inesperada "ha sido muy difícil, porque han perdido a una mamá, a una abuela, a una madre, a una tía", ya que era una "mujer luchadora, humilde y trabajadora, a la que le gustaba ayudar a todas las personas", nunca daba un no como respuesta, "siempre ayudaba con una sonrisa" en el rostro.

El pasado 5 de marzo, doña Eusebia fue atropellada junto a su compañera Yadira Pinto, cuando cruzaban la avenida José Agustín Arango, por la línea de seguridad que se ubica frente a la parada que está al lado del Tabernáculo de la Fe, en Juan Díaz, luego de culminar su jornada laboral.

Fue en ese instante que un autobús de la ruta Vía España–Tanara las atropelló. Ambas cayeron a la calzada, pero Eusebia terminó debajo del colectivo, mientras que Yadira quedó a un costado de la vía.

Ambas recibieron atención médica. Yadira solo requirió una sutura de 13 puntos y el mismo día del accidente fue dada de alta, mientras que a Eusebia se le indujo un coma para tratar que la inflamación en la cabeza, producto del golpe, le bajara, pero nunca despertó. Con 25 años de servicio, el pasado 18 de marzo se confirmó su muerte.