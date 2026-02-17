Sucesos - 17/2/26 - 03:12 PM

Reciben a tiros a la Policía en 'parking' clandestino que deja 40 retenidos

Durante la diligencia de allanamiento y registro se aprehendió a unas 40 personas y se decomisó presunta sustancia ilícita y un arma de fuego

 

Panamá-Con balas fue recibido hoy un contingente policial en el sector de Barraza, en el corregimiento de El Chorrillo, que había sido desplegado al sitio para ponerle fin a un parking clandestino.

Los proyectiles no amedrentaron a los uniformados; por el contrario, estos ingresaron a los multifamiliares y revisaron piso por piso. Durante la diligencia de allanamiento y registro, confirmó el subcomisionado Joel Hurtado Llin, jefe de la 8.ª Zona Policial Oeste, se aprehendió a unas 40 personas y se decomisó presunta sustancia ilícita y un arma de fuego de grueso calibre con sus respectivas municiones.

Los retenidos fueron conducidos a la estación policial más cercana para luego ser remitidos a la autoridad competente.

"La Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía para que evite participar en estas actividades clandestinas, que en la mayoría de los casos terminan en riñas, personas heridas y aprehensiones", agregó la entidad.


 

