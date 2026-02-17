Incendio consume local de reciclaje de llantas en Tanara

Panamá- Un local de reciclaje de llantas estalló en llamas la tarde de este martes en Tanara, ubicado en el corregimiento de Chepo.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de la estación de Tanara atendieron el llamado de emergencia relacionado con este incendio estructural.

"El siniestro fue controlado de manera oportuna por el personal de turno, utilizando un vehículo de intervención rápida, bajo la supervisión del teniente Max Padilla", detalló la entidad.

Afortunadamente, las llamas fueron controladas antes de que se propagaran y ocasionaran más daños.

Por este caso no se reportaron personas quemadas ni afectadas por el humo negro tóxico generado por la combustión de llantas recicladas.



