La corriente casi se la lleva: Rescatan menor en playa Los Olivos

El incidente se registró durante la tarde de este lunes de Carnaval, cuando la menor se encontraba disfrutando del balneario junto a sus familiares y de repente fue sorprendida por el oleaje y la fuerza del agua.

 

Panamá-Una menor de edad vivió momentos de terror, luego de que era arrastrada por la fuerte corriente de playa Los Olivos, en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí.

El incidente se registró durante la tarde de este lunes de Carnaval, cuando la menor se encontraba disfrutando del balneario junto a sus familiares y de repente fue sorprendida por el oleaje y la fuerza del agua, que comenzó a llevarla mar adentro. Testigos alertaron de inmediato a las unidades del Senafront presentes en el área, las cuales activaron un rápido operativo.

Las unidades tácticas ingresaron al mar y lograron alcanzar a la víctima para extraerla del agua. Luego de ser estabilizada en la orilla, fue trasladada de urgencia al Hospital Dionisio Arrocha, en Puerto Armuelles, donde recibe atención médica. Su estado de salud es reservado, pero se reporta estable.

