Vida - 27/3/26 - 07:59 PM

Fin de semana de cultura, gastronomía y fe

Hay actividades para todos los gustos y edades.

 

Por: Redacción/Crítica -

Una agenda cargada de actividades se desarrollará este sábado 28 y domingo 29 de marzo, en la Ciudad de Panamá

La programación inicia el sábado con dos propuestas centrales. Desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m., el Festival Deportivo del Norte se desarrollará en el Parque Norte, con circuitos dinámicos, torneos y actividades recreativas que impulsan la integración comunitaria a través del deporte.

Posteriormente, a las 3:00 p.m. a 8:00 p.m., en Soho Mall (Calle 50), se realizará el encuentro “Mujeres que trazan líneas”, un espacio de inspiración y liderazgo enfocado en el bienestar, la salud y el empoderamiento femenino.

El domingo 29 de marzo, la ciudad se activa desde tempranas horas con una agenda diversa: 

6:00 a.m. a 12:00 p.m.: Recreovía en Ernesto Córdoba Campos (Vía Panamá Norte – Parque Rach), habilitando espacios para ciclismo, caminatas y recreación familiar.

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A las 7:00 a.m. a 9:00 a.m.: Clases de zumba en la Playita de Las Garzas, en el Casco Antiguo, promoviendo la actividad física al aire libre en un entorno costero.

8:00 a.m. en adelante: Capibara Run Summit en el Parque Municipal Summit, una experiencia recreativa y familiar en contacto con la naturaleza.

8:00 a.m. a 7:00 p.m.: Casco Peatonal, con una amplia oferta de actividades culturales, artísticas, musicales y gastronómicas para toda la familia.

6:00 a.m. a 6:00 p.m.: La venta de la Puerca Parrillera y el BBQ Challenge en la plazoleta del Mercado San Felipe Neri, que incluye desayunos desde temprano, preparación de equipos a las 8:30 a.m., y competencia abierta desde las 11:00 a.m., además de espacios gastronómicos y promociones.

Este fin de semana también se realizarán diversas actividades con motivo de la Semana Santa como procesiones y recorridos por las iglesias del Casco Antiguo. 

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