Deportes - 23/9/25 - 12:00 AM

49ers pierden por la temporada a su estrella defensivo Nick Bosa

Por: San Francisco EFE -

El destacado ala defensiva de San Francisco, Nick Bosa, se rompió el ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla derecha y se perderá el resto de la temporada.

Bosa se lesionó la rodilla en la primera mitad de la victoria sobre los Cardinals de Arizona el domingo y no regresó al juego. Bosa hizo un gesto de desaprobación con el pulgar hacia abajo a alguien en la multitud después de la lesión, pero las pruebas iniciales no mostraron un ligamento roto, aunque el entrenador Kyle Shanahan dijo que Bosa temía que sí lo estuviera.

Se realizaron más pruebas ayerlunes que mostraron que Bosa se había roto el LCA y que su temporada había terminado.

