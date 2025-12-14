Sucesos - 14/12/25 - 02:03 PM

Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña

El cuerpo presentaba una herida de arma blanca a la altura del cuello, aunque no se descartan otras lesiones.

 

Por: Eric Montenegro / Crítica -

Panamá- El cadáver en estado de descomposición de un hombre de aproximadamente 30 años, fue hallado la mañana de hoy, domingo, en una cuneta en el sector de Hato Montaña, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

El cuerpo presentaba una herida de arma blanca a la altura del cuello, aunque no se descartan otras lesiones, lo cual se verificará durante la autopsia que realice el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Al sitio acudieron familiares de Elvis Ureña, residente en una barriada ubicada en el corregimiento de El Arado, distrito de La Chorrera, reportado como desaparecida días atrás, quienes confirmaron su identidad, pero esto deberá ser ratificado por las autoridades.

Este sería el segundo cuerpo en estado de descomposición que es hallado en el distrito de Arraiján en lo que va de este mes de diciembre. 

