Abierto de Australia establece récord de premios

El Abierto de Australia ha anunciado la puesta en escena de un nuevo récord en premios en la edición de 2026, que arranca el 18 de enero en Melbourne, con 111,5 millones de dólares australianos (63,93 millones de euros), un aumento del 16 por ciento respecto al año pasado y el más grande en la historia del torneo.

Los ganadores de cada uno de los cuadros individuales se embolsarán 4,15 millones de dólares australianos, lo que supone un aumento del 19 por ciento y el finalista 2,15 millones, un 13 por ciento de incremento respecto al año pasado.