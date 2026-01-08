Deportes - 08/1/26 - 12:00 AM

El City complica lucha por título de la Premier

Las ilusiones del Manchester City, de conquistar el título de la Liga Premier, sufrieron otro golpe ayer miércoles, tras un empate 1-1 con Brighton.

Ni siquiera el gol número 150 de Erling Haaland para el club fue suficiente para evitar que el City cediera puntos en casa por segundo partido consecutivo y registrara un tercer empate seguido. Kaoru Mitoma igualó por el Brighton en la segunda mitad e impidió que los dirigidos por Pep Guardiola se aproximaran a tres puntos del líder Arsenal.

Te puede interesar

Luis Enrique dejaría al París Saint Germain

Luis Enrique dejaría al París Saint Germain

 Enero 07, 2026
Azulejos presentan a su gran fichaje

Azulejos presentan a su gran fichaje

Enero 07, 2026
Invicto Ángel Bethancourt destaca en cartilla de Master Promotions

Invicto Ángel Bethancourt destaca en cartilla de Master Promotions

Enero 07, 2026
Chelsea contrata a técnico Liam Rosenior

Chelsea contrata a técnico Liam Rosenior

Enero 07, 2026
Baloy está satisfecho con rendimiento de sus jugadores

Baloy está satisfecho con rendimiento de sus jugadores

 Enero 07, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a joven desde un auto en marcha. Hay otro herido

Matan a joven desde un auto en marcha. Hay otro herido

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales

Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Bolota critica a Trump, lanza pulla al embajador gringo y recibe respuesta

Bolota critica a Trump, lanza pulla al embajador gringo y recibe respuesta