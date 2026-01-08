El City complica lucha por título de la Premier

Las ilusiones del Manchester City, de conquistar el título de la Liga Premier, sufrieron otro golpe ayer miércoles, tras un empate 1-1 con Brighton.

Ni siquiera el gol número 150 de Erling Haaland para el club fue suficiente para evitar que el City cediera puntos en casa por segundo partido consecutivo y registrara un tercer empate seguido. Kaoru Mitoma igualó por el Brighton en la segunda mitad e impidió que los dirigidos por Pep Guardiola se aproximaran a tres puntos del líder Arsenal.