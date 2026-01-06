Bolota critica a Trump, lanza pulla al embajador gringo y recibe respuesta

El diputado Jairo Salazar sacudió ayer el debate político con un discurso sin freno, esta vez apuntando no solo al Asamblea Nacional, sino también a la política exterior y a Estados Unidos.

Salazar dijo que el Legislativo guarda silencio cuando debería hablar claro. “Este Congreso panameño no habla todo lo que tiene que hablar”, soltó, cuestionando la falta de posturas firmes en temas de soberanía y política internacional.

En su intervención arremetió contra el expresidente estadounidense Donald Trump, a quien calificó como “un pirata de estos tiempos”, acusándolo de someter a mandatarios latinoamericanos y de no tener un interés real ni en la democracia ni en el combate al narcotráfico.

Mencionó además el caso del expresidente de Honduras condenado por ese delito, señalando lo que considera un manejo desigual e injusto del proceso.

Salazar dijo que Trump “no es un libertador, sino un verdugo de Latinoamérica”, y dejó sentado que no respalda ni a gobiernos de izquierda ni de derecha que, según él, reprimen a los pueblos. En ese mismo hilo rechazó tanto al gobierno de Nicolás Maduro como a sectores que calificó de ultraderecha.

El diputado también trajo al presente la invasión estadounidense a Panamá, recordando las muertes que dejó y señalando que comunidades como El Chorrillo y Colón aún cargan ese dolor. Afirmó que esas heridas siguen abiertas y no pueden ser borradas del debate nacional.

Denunció además lo que considera un debilitamiento de los movimientos estudiantiles y sociales, así como restricciones al derecho a huelga y a la protesta, temas que, a su juicio, tampoco encuentran eco en los espacios de poder.

Pero el momento que más comentarios generó vino cuando Salazar habló del tema de la visa. Indicó que no le preocupa que se la quiten o que no pueda entrar a Estados Unidos y, en tono desafiante, lanzó una frase directa al embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera, diciendo que “le tiene ganas”.

La respuesta no llegó con amenazas ni discursos largos. Fue corta, irónica y diplomática. El embajador Kevin Marino Cabrera respondió con una línea que no pasó desapercibida:

👉 “¿Nos vemos en Miami? Un fuerte abrazo.”