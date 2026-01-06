Sucesos - 06/1/26 - 09:07 AM

Un certero disparo acaba con la vida de un quinceañero en Belén



 

Por: Redacción Web -

Panamá- La víspera del Día de Reyes se vio empañada con el asesinato de un adolescente de tan solo 15 años, el cual fue asesinado de un certero tiro, pasadas las 11:30 p.m., en el sector de Belén, ubicado en el corregimiento Arnulfo Arias Madrid, del distrito de San Miguelito.

¿Cómo ocurrió este crimen?, eso es lo que deben establecer la Fiscalía de Homicidios y Femicidios y las unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), las cuales adelantan las pesquisas del caso.

Lo cierto es que, tras ser baleado, el joven fue trasladado de urgencia en un vehículo particular hasta la policlínica Manuel María Valdés, en Paraíso (Veranillo), pero, lamentablemente, llegó muerto a la institución de salud.

Durante la revisión preliminar se determinó que presentaba un balazo en el pecho que le salió por la espalda y dañó varios órganos vitales, lo que ocasionó que muriera.

