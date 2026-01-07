Que en la reunión que hubo antes del Consejo Municipal de Panamá entre diputados y representantes fue notoria la ausencia de la bancada independiente; no quisieron estar o no los invitaron.

Que ahora Irma anda de tinaquera en tinaquera regañando a la gente que no bota la basura en bolsas negras y amenaza con multarlos; ahora dice que es tarea de todos; hace dos años era culpa de Carrasquilla y de la empresa Revisalud.

Que un exfutbolista de la “Sele” está hasta la tuza por su mala cabeza. Me cuentan que empezó a pedir dinero prestado como un demente y una de las personas a las que le ha quedado mal ya emprendió acciones judiciales contra él. Ahora ese “torito” anda pidiendo cacao.

Que la Facultad de Derecho conformó una comisión para la aplicación del examen de acceso a la abogacía.

Que, por lo visto, Trump enviará la segunda ola de ataque, ya que la vale Delcy Rodríguez ha salido respondona. Le mandó a decir al “Fulo” que su destino lo decide Dios, que nadie desde afuera va a administrar su país y que comandará Venezuela durante todo 2026.

Que CNN informó que el apoyo a Trump en Gringolandia aumentó 25 puntos entre los estadounidenses tras la captura de “Plátano” Maduro. Lo que desde afuera se ve como un abuso de la fuerza, para los ciudadanos yanquis resulta toda una hazaña.

Que la Autoridad de Aseo sigue a toda máquina con el operativo de limpieza en San Miguelito y, en cinco días, ha recogido más de 3 millones 400 mil libras de basura en el distrito. ¡La necedad e ineptitud de Irma nos está saliendo cara!

Que la Asamblea estuvo representada en la toma de posesión del nuevo presidente del Consejo Municipal de Panamá por Jorge Herrera, Raphael Buchannan y Neftalí Zamora, un panameñista, un PRD y uno de Vamos.

Que la audiencia del caso Jodebrecht pende de un hilo debido a la multiplicidad de funciones que tiene la jueza Baloisa dentro del Órgano Judicial.

Que Realizando Metas aclara que no ha autorizado a ninguna persona, natural o jurídica, a convocar reuniones en nombre del partido.

Que, a pesar de que el caso Jodebrecht no tiene ni pies ni cabeza, hay quienes están pidiendo a gritos que se celebre la audiencia ordinaria para que el país se dé cuenta de todas las cochinadas que se hicieron en los tiempos de la procuradora de Cachaza.

Que apenas seis gatitos habían firmado hasta el lunes la revocatoria de mandato contra Paulette.

Que al diputado PTJ de Dolega le recordaron ayer la razón por la cual lo sacaron de esa institución y también su caso de violencia doméstica.

Que al diputado PTJ de Vamos también le recordaron su pasado en el PRD y que renunció a ese colectivo por no recibir el apoyo de “Huevito”.