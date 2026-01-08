‘Nosotros somos los que hacemos el partido fácil o difícil’

El extremo del Barcelona Raphael Dias 'Raphinha' reivindicó el partido que hizo su equipo en la goleada azulgrana ante el Athletic Club (5-0) en la primera semifinal de la Supercopa de España.

"Nosotros somos los que hacemos que el partido sea fácil o difícil. Cuando estamos bien y hacemos las cosas bien, tanto en ataque como en defensa, el partido se vuelve más fácil", afirmó a los micrófonos de Movistar+.

Raphinha, que fue el mejor del partido al anotar dos goles y repartir una asistencia, aseguró que aún puede jugar mejor: "Nunca voy a decir que he llegado a mi mejor nivel; voy a seguir buscándolo e intentar hacer, si no una temporada perfecta, casi perfecta".

En su lugar, prefirió resaltar el rendimiento colectivo del Barça. "Hoy, Roony ha entrado muy bien, y Fermín ha vuelto muy bien también, y esto demuestra la calidad del equipo y que, juegue quien juegue, siempre estamos preparados", resumió.

Por último, Raphinha insistió en que, en la final, las opciones de levantar el título también dependerán del nivel que exhiba el equipo, por lo que no le importa si será el Real Madrid o el Atlético el rival el domingo. "Gane el que gane mañana, estamos preparados para el que venga", sentenció.

Por su parte, el alemán Hansi Flick, director técnico del FC Barcelona, quiso rebajar la euforia respecto a su equipo tras la goleada contra el Athletic Club (5-0) en una de las llaves de las semifinales de la Copa del Rey, al referirse al buen rendimiento como “sólo un partido”, en el que destacó la “mentalidad” que tuvieron para “defender y atacar como equipo”.