Que la metida de pata de la demolición del monumento chino no ha tenido ningún efecto en el proceso de recolección de firmas para revocar el mandato a “terremoto” Peñalba en Arraiján, pues, de acuerdo con el último informe del TE, hasta ayer el mismo se encontraba estancado en 2,493 firmas, cifra que representa apenas el 4.34% del total requerido.

Que un chusco comenta que al final quedó demostrado que de nada sirven los “call centers” cuando el puesto le queda grande a un funcionario; si no, pregúntenle a Irma. Por más cuentas de Instagram que tenga para llenar las redes con comentarios aduladores, no se puede tapar el sol con un dedo; la gente no es tonta y tiene ojos para ver la realidad de la basura en su entorno.

Que “Bolota” se tiró ayer en el pleno un discurso de barricada contra Trump y su nueva "Doctrina Monroe”. Dice el C-3 que “El Fulo” quiere someter a los pueblos latinoamericanos como si fuera su cacique. Las malas lenguas dicen que en el Edificio 783 de Clayton tomaron nota del “Scud” que les envió el diputado del Piardi.

Que hoy el representante de Caimitillo, Rodolfo Presilla, toma posesión como nuevo presidente del Consejo Municipal de Panamá, siguiendo los pasos de su hermano, Ricardo Presilla. Lleva como vice a Maritza Villarreal, representante de Río Abajo.

Que el Amigo Fiel les recordó a los despistados de Vamos que el 51% de los panameños no creen que sean necesarias más leyes para combatir la corrupción, sino que hay que aplicar las que ya existen. Y que además hay que sanear el Ministerio Público.

Que la propia Autoridad de Aseo reveló que está asombrada por la cantidad de basura que había en San Miguelito, que sobrepasó sus cálculos más optimistas y que esto se debía a que pasaron varias semanas sin que nadie se dignara a recoger los desechos; mientras esto sucedía, la alcaldesa haciendo TikTok y bailando con el Grinch en el desfile de Navidad. ¡Válgame, Dios!

Que, en menos de una semana, la Autoridad de Aseo ha recogido más de dos millones de libras de basura en San Miguelito y todavía le falta mucho trabajo. Si Mulino y el gobierno no intervienen, Detroit ya se hubiera declarado zona de desastre de salud pública.

Que Juan Harvard, como principal dirigente de Vamos, no ha tenido la hidalguía de dar gracias al gobierno por salvar a San Miguelito del desastre sanitario, provocado por la inoperancia de su compañera de partido y amiga personal, Irma. Qué fácil es criticar a los otros.

Que los procesos de recolección de firmas contra Mayer, en la capital, y Galván, en Colón, ya tienen el sello del fracaso. De verdad que estos procesos han sido una verdadera pérdida de tiempo y recursos.

Que el “profe” Argote se sintió ofendido porque el cascaroso Ubaldo Davis le dijo feo. Tómelo con calma. Una vez alguien me dijo feo y yo le respondí: “…pero con orgullo”.

Que el “profe” Argote dice que cuando él estaba estudiando su doctorado, el cascaroso Davis era un cocinero en el KFC. ¡Gancho al hígado!

Que la vale Delcy Rodríguez asegura que, si los gringos de verdad quisieran combatir el narcotráfico, tendrían que irse a Ecuador con su “Big Stick”, ya que desde allí es donde sale el 70% de la cocaína que se exporta y llega a las narices gringas. ¡Mira tú!

Que los del Suntracs exigiendo la negociación de una nueva convención colectiva, pero ya es tarde para su rebusca. ¡Ya ese tema está cocinado!