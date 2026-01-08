Deportes - 08/1/26 - 12:00 AM

‘El Científico’ Núñez, prueba más exigente para Jadier Herrera

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La trayectoria de Ricardo ‘El Científico’ Núñez es respetada a nivel internacional y la prensa cubana especializada en boxeo está consciente de que el púgil panameño será una tarea diícil de resolver para el caribeño Jadier Herrera.

Herrera y ‘El Científico’ Núñez disputarán este sábado 10 de enero el título mundial interino ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la Rudolf Weber-Arena de la ciudad de Oberhausen, estado de Nordrhein-Westfalen, Alemania.

Para el periodista cubano Jorge Hebro, miembro del Salón de la Fama del boxeo de Florida, Estados Unidos, ‘El Científico’ Núñez posee virtudes que lo convierten en el rival más diícil que ha tenido Herrera en su carrera profesional.

“Núñez, con experiencia y poder, representa hasta ahora el reto más exigente de su carrera (Herrera). No es una superestrella, pero sí un rival capaz de castigar errores, algo fundamental para medir el verdadero techo del joven cubano. Ganar no solo significaría un cinturón interino; significaría validación”, opinó Hebro en un análisis publicado en el Nuevo Herald de Miami.

Hebro reconoce que Herrera, a sus 23 años, no es un producto terminado, pero sí uno peligrosamente avanzado. Con récord de 17-0 y 15 nocauts, el antillano ha despachado a sus últimos nueve rivales antes del límite, una cifra poco común para un boxeador formado en la escuela cubana, tradicionalmente asociada más al control que a la destrucción.

Por su parte, ‘El Científico’ Núñez, de 32 años y clasificado mundial N.°1 ligero del CMB, tiene récord profesional de 26 triunfos (22 nocauts).

