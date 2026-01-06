Matan a joven desde un auto en marcha. Hay otro herido

La violencia volvió a golpear fuerte y sin aviso en la ciudad de Colón. Un ataque armado desde un vehículo en movimiento dejó un joven muerto y otro herido la noche de este lunes, sumando ya la tercera víctima por hechos violentos en lo que va del 2026 en la costa atlántica.

El hecho ocurrió en calle 7, entre avenida Central y Meléndez, cuando un auto pasó disparando sin mediar palabra contra un grupo de personas que se encontraba reunido en el área. Las detonaciones rompieron la calma y dos jóvenes quedaron tendidos tras recibir impactos de bala.

Los heridos fueron identificados como Emmanuel Oscar Headley y Stanley Francis Zúñiga, ambos de 20 años, quienes fueron trasladados de urgencia al Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero. Horas después se confirmó el fallecimiento de Headley, mientras unidades de la Policía Nacional llegaban tanto a la escena como al hospital para iniciar las investigaciones.

En medio de los operativos, las autoridades ubicaron el vehículo presuntamente involucrado en la comunidad de Alborada, corregimiento de Cativá, área de la Transístmica. El caso queda bajo investigación, mientras Colón vuelve a amanecer con miedo, rabia y preguntas sin responder.