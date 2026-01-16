Deportes - 16/1/26 - 12:00 AM

AC milan se acerca a la cima de la Serie A

El Milan no permitió que su rival de la misma ciudad Inter ampliara su ventaja en la cima de la Serie A, y remontó para imponerse a un competitivo Como, en un duelo en que Adrien Rabiot consiguió que le cometieran un penal y marcó un par de goles.

Inter se había adelantado seis puntos sobre el Milan y el Napoli al imponerse el miércoles 1-0 sobre el Lecce. En tanto, Napoli se había frustrado con un empate ante Parma. La victoria del Milan vio a los Rossoneri reducir la brecha a tres puntos.

