Sporting San Miguelito, listo para competencias de 2026
El Club Sporting San Miguelito está listo para afrontar las competencias de 2026, la cual incluye el Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y la Copa de Campeones de la Concacaf.
Ayer, en conferencia de prensa, el conjunto de San Miguelito presentó su indumentaria de local y visitante que utilizará para todos sus partidos.
El Sporting tendrá su clásico uniforme negro y rojo de local, mientras que el uniforme de visitante será blanco con detalles como los de el Cristo Redentor de San Miguelito, icono del distrito y que representa al equipo académico.
El Torneo Clausura 2026 iniciará para el Sporting este sábado 17 de enero cuando enfrente al Plaza Amador en el COS Sports Plaza a las 8:30 de la noche.
Además del torneo local, el Sporting tiene el compromiso de la Copa de Campeones de la Concacaf, en la que tendrán como primer rival al L.A. Galaxy el 19 y 25 de febrero.
Para esta temporada, el conjunto dirigido por César Aguilar ha sumado jugadores como Marlon Ávila, Héctor Hurtado, Sergio Ramírez, Leslie Heraldez, Harold Cummings y Juan Hall, entre otros.