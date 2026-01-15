Deportes - 15/1/26 - 12:00 AM

Sporting San Miguelito, listo para competencias de 2026

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El Club Sporting San Miguelito está listo para afrontar las competencias de 2026, la cual incluye el Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y la Copa de Campeones de la Concacaf.

Ayer, en conferencia de prensa, el conjunto de San Miguelito presentó su indumentaria de local y visitante que utilizará para todos sus partidos.

El Sporting tendrá su clásico uniforme negro y rojo de local, mientras que el uniforme de visitante será blanco con detalles como los de el Cristo Redentor de San Miguelito, icono del distrito y que representa al equipo académico.

El Torneo Clausura 2026 iniciará para el Sporting este sábado 17 de enero cuando enfrente al Plaza Amador en el COS Sports Plaza a las 8:30 de la noche.

Además del torneo local, el Sporting tiene el compromiso de la Copa de Campeones de la Concacaf, en la que tendrán como primer rival al L.A. Galaxy el 19 y 25 de febrero.

Para esta temporada, el conjunto dirigido por César Aguilar ha sumado jugadores como Marlon Ávila, Héctor Hurtado, Sergio Ramírez, Leslie Heraldez, Harold Cummings y Juan Hall, entre otros.

