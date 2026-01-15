Que en el caso Jodebrecht la Baloisa sigue haciendo de las suyas, porque no conforme con querer violar el derecho a controvertir las pruebas que tienen los imputados, ahora solo les otorga 3 días a los defensores para revisar un mamotreto presentado por la fiscalía que cuenta con más de 10 mil fojas, entre las que hay documentos en otros idiomas. ¡Padre santo!

Que un abogado de saco suda’o dice que todo aquel que quiere saber qué es el “sistema inquisitivo perverso” debe dar seguimiento al caso Jodebrecht, donde la "perversa manipulación de la norma" por parte de la jueza ha dejado a todos los investigados en indefensión.

Que un “intelectual del gueto” dice que la gente debe entender que ser o creerse carismática no es sinónimo de capacidad, y que hay quienes tienen buenas intenciones, pero carecen de capacidad para ejecutar acciones. Lo dice por Irma, la alcaldesa de Detroit, cuya soberbia no le permite pensar con claridad. Ella sola se está ahogando en un vaso de agua.

Que Juan Harvard salió como una fiera a defender a Irma y atacar al contralor porque puso en su sitio a su amiga y pupila por no poder resolver el tema de la basura. Ojalá hubiera tenido la hidalguía y la hombría de salir así mismo a darle las gracias al presidente y a la Autoridad de Aseo por salvarla del desastre de salud que se avecinaba en San Miguelito. Pero así le paga el Diablo a quien bien le sirve.

Que la gente de Bolo prepara un operativo para evitar el uso de carros oficiales durante el Desfile de las Mil Polleras. Funcionario que quiera ir a taquillar a Las Tablas, que vaya con su propio vehículo y, si no tiene, que agarre su taxi o su bus. ¡Como debe ser!

Que, hablando del lío de la basura en Detroit, Mitradel reveló ayer que se ejecutó un secuestro contra Revisalud luego de que la empresa no consignara el dinero para el pago de las prestaciones a los trabajadores.

Que “El Loco” volvió a exponer ayer cómo funcionan los reyes de la extorsión apadrinados por la Planells. Buscan hacer alianzas con páginas brujas para, desde ahí también atacar, sembrar cizaña y desprestigiar.

Que el “Amigo Fiel” le mandó un facto a Irma: al pueblo no le interesa quién le recoge la basura; le interesa que se recoja. ¿Así o más claro?

Que Martita, la “ambientalista”, salió ayer a pedirle la renuncia al contralor. La verdad, la que debería renunciar es ella. Cobra 3k en la alcaldía de Detroit, pero se la pasa haciendo campaña contra la mina y todo proyecto que genere empleo. Anda metida en todo, menos en lo que debe estar.

Que trabajadores de la construcción están cabreados con el Suntracs y el camarada Saúl porque les deben un “chen chen”. Le piden a Saúl que les envíe su ubicación para irle a cobrar personalmente. Ajooo…

Que Bolo le dijo a Irma que era la ventrílocua de alguien más. Un necio le manda a decir que no es la ventrílocua, sino el muñeco del ventrílocuo que solo mueve la boca para que se escuche lo que dice. A la gente no se le va una.

Que una periodista anda tan desesperada por no perder espacio que ya mezcla cualquier tema con tal de mantenerse visible. Dicen que su agenda contra Panamá es tan evidente como el desgaste de su discurso… y que, por eso, cada vez, menos gente la lee y menos eco tiene lo que escribe.