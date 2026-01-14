Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido

Panamá- Joel Del Carmen Jiménez de 15 años murió anoche y un adulto de 26 años resultó herido en la mano derecha y el abdomen, en medio de un nuevo ataque armado perpetrado por un sicario en el sector de La Riviera, ubicado en el corregimiento de Pedregal.

Según residentes de la zona, las víctimas caminaban por la vía próxima a la cancha de baloncesto de La Riviera, cuando a eso de las 7:00 p.m., fueron sorprendidos por un sicario vestido de negro que les disparó desde un vehículo de color blanco.

Vecinos llamaron al Sistema Único de Manejo de Emergencias (Sume 911) para que los paramédicos lo auxiliaran, pero ocurrió lo inesperado. Una ambulancia que pasó por el lugar poco después del ataque no pudo trasladarlo porque llevaba un paciente, pese a los gritos y el llanto de súplica de la gente.

Finalmente, ambos heridos fueron trasladados al cuarto de urgencia de la Policlínica J.J. Vallarino de Juan Díaz, pero poco después de su ingreso se informó el deceso del menor.

Según información preliminar, el menor no mantenía antecedentes penales, mientras que el adulto, identificado como Alex Pineda, fue aprehendido en 2020 con un vehículo robado y en 2025 por provocación y amagos.

Tan solo la noche del lunes, Jhosue Guevara Santos (25 años) fue acribillado con unos 15 balazos mientras se encontraba en El Porvenir, sector ubicado muy cerca de La Riviera, por lo que se investiga si ambos crímenes están vinculados.

La investigación también debe establecer si el menor es una víctima inocente o el blanco de los sicarios. De igual forma, deben determinar qué papel juega el adulto herido en toda esta trama homicida.