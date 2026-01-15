Sucesos - 15/1/26 - 09:05 AM

Doble ejecución en Cerro Batea: sicarios se hicieron pasar por la DIJ

Durante el ataque armado, Joseph Jesús de los Ríos Lasso (37 años) y Óscar Eduardo Aguilar Núñez (22 años) perdieron la vida, mientras que Isaías E. Rangel L. (22 años) resultó gravemente herido.

 

Por: Redacción Web -

Panamá-Un doble homicidio se registró la noche de ayer en el sector 5 de Cerro Batea, el cual pertenece al corregimiento de Belisario Frías, distrito de San Miguelito, en medio de un aparente tumbe de drogas.

Según testigos, las víctimas se encontraban dentro de la residencia #54 cuando, alrededor de las 11:30 p.m., llegó al sector un sedán del cual se bajaron cuatro sujetos armados. Al ingresar a la vivienda, se identificaron como falsos agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Los sicarios sometieron a las víctimas —quienes se encontraban en la sala jugando videojuegos— y las obligaron a tirarse al suelo mientras les apuntaban con armas automáticas.

Al parecer, este doble crimen está relacionado con un tumbe de drogas, porque los sicarios, una vez que cerraron la puerta, comenzaron a patear a las víctimas mientras preguntaban: "¿Dónde está la droga? ¿Dónde está la plata?".

Se informó que los pistoleros se distrajeron por un instante, lo que fue aprovechado por dos de las víctimas para saltar por una ventana e intentar escapar. Tras esa acción, los sicarios dispararon contra los escapistas y también contra las otras personas que aún seguían tiradas boca abajo en el suelo, dentro de la vivienda.

Qué ocurrió instantes después de los disparos, es lo que debe establecer la Fiscalía y la Policía en su investigación de este doble crimen. Lo cierto es que uno de los hombres murió en la escena del ataque, mientras que el otro falleció en el Hospital San Miguel Arcángel, a donde fue trasladado de emergencia junto con el herido grave. 

Por el momento, el Ministerio Público y la Policía efectúan operativos para dar con los sicarios, pero no se ha informado sobre la captura de ningún sospechoso vinculado con este doble asesinato.

 

 

