Tomás Rodríguez no anotó pero mostró cualidades en debut

El delantero Tomás Rodríguez tuvo la oportunidad de debutar en la primera fecha de su equipo, el Deportivo Saprissa, en el fútbol de la primera división de Costa Rica.

En el encuentro, celebrado en el estadio Nacional de Costa Rica, el Saprissa logró un agónico empate 2-2 ante el Puntarenas.

Rodríguez no fue de la partida. ingresó al minuto 63’ en un momento crítico, ya que su equipo perdía 2-0 y con un hombre menos en el campo.

La incorporación del delantero panameño cambió la cara del equipo, el cual logró anotar al minuto 70’ y 90 +5 para salvar un empate en el partido.

El próximo compromiso del equipo del Deportivo Saprissa será su visita al Herediano este sábado 17 de enero a las 9 de la noche (hora de Panamá).