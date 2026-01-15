Christiansen advierte que aún no hay lista definida para el Mundial

Si bien es cierto hay una base de jugadores que no deben tener problemas para estar en la lista de Panamá en el mundial 2026 (México, Canadá y Estados Unidos), todavía hay puestos que no están definidos.

Así lo dejó claro el técnico de la Selección Nacional Mayor de Panamá, Thomas Christiansen, en la conferencia de prensa en el marco de la preparación para los dos primeros amistosos del año 2026.

"Para mí (estos dos partidos) no es una pequeña oportunidad, es una gran oportunidad. Hay jugadores que con estos dos partidos pueden ganarse una nueva convocatoria en marzo y pelear los últimos puestos (hacia el Mundial). No hay nada cerrado", advirtió Christiansen.

Panamá enfrentará este domingo 18 de enero como visitante a Bolivia y el próximo jueves 22 recibirá a México en el Estadio Nacional Rommel Fernández de la ciudad de Panamá.

Christiansen envió un mensaje claro a los jugadores: "La verdad es que los que están aquí (convocados) son, digamos, los últimos que pueden tener esa oportunidad de meterse al final, aunque es complicado porque ya también llevamos cinco años trabajando con los mismos jugadores o por lo menos un grupo más reducido, pero bueno, como he dicho, no hay nada cerrado".

El técnico de Panamá también destacó la importancia de mantener una buena imagen en estos partidos amistosos.

“Tenemos un antecedente en los partidos amistosos fuera de fecha FIFA, como fue el partido de Chile y nosotros tenemos que cuidar mucho la imagen de Panamá, la selección”, señaló Christiansen.