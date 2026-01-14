Robo exprés en Puerto Armuelles: Delincuentes actuaron en menos de 1 minuto

Panamá- En menos de un minuto, cuatro sujetos, con arma de fuego en mano, asaltaron un minisúper ubicado en San Vicente, Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí.

En las imágenes captadas por las cámaras del sistema de vigilancia del local comercial, se aprecia cuando ingresan tres de los delincuentes, que cubrían sus rostros con mascarillas y capuchas, mientras un cliente se encuentra parado frente a la caja.

El joven, al percatarse de que se trataba de un asalto, emprende la huida y, en medio de ella, empuja con su mano derecha a uno de los asaltantes que estaba a su lado; afortunadamente, este sujeto de apariencia juvenil no estaba armado.

Segundos después, ingresa un cuarto asaltante portando un arma de fuego, con la cual amenaza al dependiente y a los clientes, obligándolos a entregar sus teléfonos celulares y otros objetos de valor, al tiempo que sus compinches buscan diversos artículos qué robar.

Dos de los asaltantes, uno de los cuales portaba un arma blanca, obligan al cajero a entregar el dinero de las ventas.

Afortunadamente, nadie se resistió al asalto, lo que evitó que este hecho violento tuviera un final trágico.

Por el momento, la Policía Nacional no ha informado si se ha dado la captura de algún sospechoso vinculado con este caso.

