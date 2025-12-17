Deportes - 17/12/25 - 12:00 AM

Adalberto Carrasquilla se reportó con los Pumas

Por: Redacción EFE -

El volante panameño Adalberto Carrasquilla se reportó a los entrenamientos de su club Pumas de la Unam con miras al Torneo Clausura 2026.

Carrasquilla buscará mantener la consistencia mostrada en el Apertura, en el que fue titular en 14 de 17 partidos, para seguir como uno de los habituales en la selección de su país que participará en la Copa del Mundo del próximo año.

Los Pumas son dirigidos por Efraín Juárez, un entrenador de 37 años que tuvo un exitoso debut en el banquillo con el Atlético Nacional colombiano, al que llevó a ganar la Copa y la liga en el 2024.

Juárez, quien como jugador surgió de la cantera de los felinos, está a cargo del equipo desde marzo del 2025.

En ese torneo también fue eliminado en el repechaje, por lo que en este Clausura su misión será guiar por primera vez a su equipo a la Liguilla.

El plantel de 26 jugadores estará en Acapulco hasta el próximo sábado.

Te puede interesar

Francés Ousmane Dembélé se queda con el premio The Best

Francés Ousmane Dembélé se queda con el premio The Best

Diciembre 16, 2025
Barcelona juega hoy en Copa del Rey con la ausencia de Joan García

Barcelona juega hoy en Copa del Rey con la ausencia de Joan García

Diciembre 16, 2025
Fidel Escobar y Gustavo Herrera a la Final en Costa Rica con el Saprissa

Fidel Escobar y Gustavo Herrera a la Final en Costa Rica con el Saprissa

 Diciembre 16, 2025
Suramericanos de la Juventud, en agenda del boxeo olímpico de Panamá

Suramericanos de la Juventud, en agenda del boxeo olímpico de Panamá

 Diciembre 16, 2025
Bambanes FC, de Chiriquí, campeones del Clausura de la LFN

Bambanes FC, de Chiriquí, campeones del Clausura de la LFN

 Diciembre 16, 2025

Los Pumas debutarán en el Clausura el 11 de enero como local ante el Querétaro.

Recibirá al campeón Toluca el 3 de marzo, dentro de la novena jornada y jugará su derbi de la ciudad, también en casa, ante el América el 21 del mismo mes, en la duodécima jornada.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña

Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña
Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver

Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver
Queda preso por doble crimen en Caimitillo; orden se dio desde prisión

Queda preso por doble crimen en Caimitillo; orden se dio desde prisión
28 heridos tras colisión de dos buses en el Puente de las Américas

28 heridos tras colisión de dos buses en el Puente de las Américas
Hombre se empala en su propia casa y muere desangrado

Hombre se empala en su propia casa y muere desangrado