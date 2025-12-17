Adalberto Carrasquilla se reportó con los Pumas

El volante panameño Adalberto Carrasquilla se reportó a los entrenamientos de su club Pumas de la Unam con miras al Torneo Clausura 2026.

Carrasquilla buscará mantener la consistencia mostrada en el Apertura, en el que fue titular en 14 de 17 partidos, para seguir como uno de los habituales en la selección de su país que participará en la Copa del Mundo del próximo año.

Los Pumas son dirigidos por Efraín Juárez, un entrenador de 37 años que tuvo un exitoso debut en el banquillo con el Atlético Nacional colombiano, al que llevó a ganar la Copa y la liga en el 2024.

Juárez, quien como jugador surgió de la cantera de los felinos, está a cargo del equipo desde marzo del 2025.

En ese torneo también fue eliminado en el repechaje, por lo que en este Clausura su misión será guiar por primera vez a su equipo a la Liguilla.

El plantel de 26 jugadores estará en Acapulco hasta el próximo sábado.

Los Pumas debutarán en el Clausura el 11 de enero como local ante el Querétaro.

Recibirá al campeón Toluca el 3 de marzo, dentro de la novena jornada y jugará su derbi de la ciudad, también en casa, ante el América el 21 del mismo mes, en la duodécima jornada.