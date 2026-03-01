Sucesos - 01/3/26 - 04:28 PM

Encuentran a suegro de exdiputado de Barú, muerto, amordazado y amarrado

Al parecer, el hombre fue víctima de un robo.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- La tranquilidad del corregimiento de Los Olivos, ubicado en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, se rompió a eso de las 8:00 de la mañana de este domingo, luego de que encontraron a uno de sus moradores muerto.

El hombre, identificado como Octavino De Gracia, de unos 80 años, y suegro del exdiputado Everardo Concepción, fue hallado sin signos vitales, amordazado y con las manos atadas con zunchos en la parte trasera de una residencia.

Al parecer, De Gracia fue víctima de un robo, pero por el momento se desconoce la causa de su muerte.

El hecho ha consternado a los residentes de Los Olivos, quienes se preguntan qué le pasó, ya que De Gracia era conocido como un hombre trabajador.

Al lugar se presentó personal de la Fiscalía de Homicidios y Femicidios de Chiriquí para iniciar la investigación del caso y colaborar con los peritos en la diligencia de levantamiento del cadáver.

Será a través del examen de necropsia de rigor que se determinará la causa de la muerte.

Te puede interesar

Menor es rescatado con vida de una letrina en San Félix; cayó accidentalmente

Menor es rescatado con vida de una letrina en San Félix; cayó accidentalmente

 Marzo 01, 2026
Encuentran a suegro de exdiputado de Barú, muerto, amordazado y amarrado

Encuentran a suegro de exdiputado de Barú, muerto, amordazado y amarrado

 Marzo 01, 2026
Estadísticas alarmantes: Cada 2 horas se reporta un incendio de masa vegetal

Estadísticas alarmantes: Cada 2 horas se reporta un incendio de masa vegetal

 Marzo 01, 2026
Sicarios atacan y matan a un hombre en Alto de Los Lagos

Sicarios atacan y matan a un hombre en Alto de Los Lagos

 Marzo 01, 2026
Sin rastro de menor desaparecida Ñürün: Sinaproc suspende operativo

Sin rastro de menor desaparecida Ñürün: Sinaproc suspende operativo

 Marzo 01, 2026

 

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Motocicletas se estrellan frente a Westland Mall: dos muertos

Motocicletas se estrellan frente a Westland Mall: dos muertos
Sicarios matan a un hombre en su casa en Cabuya y un taxista en La Siesta

Sicarios matan a un hombre en su casa en Cabuya y un taxista en La Siesta
Panamá Oeste y Chiriquí reanudan hoy Serie Final del béisbol juvenil

Panamá Oeste y Chiriquí reanudan hoy Serie Final del béisbol juvenil

Accidente letal en vía al Puente Centenario: Motociclista no resistió impacto

Accidente letal en vía al Puente Centenario: Motociclista no resistió impacto