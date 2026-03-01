Encuentran a suegro de exdiputado de Barú, muerto, amordazado y amarrado

Panamá- La tranquilidad del corregimiento de Los Olivos, ubicado en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, se rompió a eso de las 8:00 de la mañana de este domingo, luego de que encontraron a uno de sus moradores muerto.

El hombre, identificado como Octavino De Gracia, de unos 80 años, y suegro del exdiputado Everardo Concepción, fue hallado sin signos vitales, amordazado y con las manos atadas con zunchos en la parte trasera de una residencia.

Al parecer, De Gracia fue víctima de un robo, pero por el momento se desconoce la causa de su muerte.

El hecho ha consternado a los residentes de Los Olivos, quienes se preguntan qué le pasó, ya que De Gracia era conocido como un hombre trabajador.

Al lugar se presentó personal de la Fiscalía de Homicidios y Femicidios de Chiriquí para iniciar la investigación del caso y colaborar con los peritos en la diligencia de levantamiento del cadáver.

Será a través del examen de necropsia de rigor que se determinará la causa de la muerte.