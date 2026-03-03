Panamá entrenó al completo y hoy se medirá a los Yankees

Panamá tuvo ayer su primera práctica en territorio estadounidense con todas sus jugadores, incluyendo los que actualmente están en los campos primaverales y hoy tendrán una cita histórica cuando enfrenten a los Yankees de Nueva York en partido de exhibición.

El partido de fogueo, con miras al Clásico Mundial (iniciará este viernes), está programado para iniciar a la 1:05 p.m. en el George M. Steinbrenner Field, en Tampa, Florida.

Por Panamá el abridor será el derecho Jorge García, mientras que por los Yankees hará la apertura el zurdo Max Fried.

Por ser un juego de preparación con miras al Clásico Mundial, se espera que además de García vean acción otros lanzadores que trabajarán uno o dos episodios como máximo con el objetivo de estar en ritmo para la competencia que se avecina.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) detalló que la selección nacional practicó apróximadamente dos horas en el George M. Steinbrenner Field bajo las órdenes de José Mayorga y su cuerpo técnico.

Se entrenaron aspectos como la defensa, los lanzadores hicieron bullpen y se trabajó ofensiva con bateo en el terreno principal.

“El equipo entrenó al completo, mostrando una gran unión, mucha camaradería entre los más jóvenes y veteranos, mostrando una buena química”, destacó la nota.

Previo a la práctica, en horas de la mañana el equipo probó sus uniformes, además de una sesión de fotos.

Uno de los que se mostró alegre por unirse a la selección fue el grandes ligas de los Yankees de Nueva York, José Caballero.

“Jugaré donde me necesiten, en el cuadro interior o en los jardines, donde el manager me necesite allí estaré”, expresó Caballero.

Previo al juego de hoy contra los Yankees, el equipo tendrá su segunda práctica en horas de la mañana.