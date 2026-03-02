Sucesos - 02/3/26 - 09:16 AM

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella

Todo ocurrió anoche, en los predios de una vivienda ubicada en Aserrío La Conga, en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.

 

Por: Redacción Web -

Panamá-  La violencia doméstica continúa cobrando víctimas fatales en el país. En el caso más reciente, Anthuan Enrique Santamaría Guerra, de 23 años, fue asesinado por la pareja de su propia tía cuando intervino en una pelea entre ambos para salvarla.

Todo ocurrió a eso de las 8:00 de anoche, en los predios de una vivienda ubicada en la comunidad de La Conga, corregimiento de Aserrío, en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí. La pareja discutía y, Anthuan, al ver que ya no se trataba solo de un simple intercambio de palabras, intervino y fue entonces cuando el agresor tomó un cuchillo y lo apuñaló en el costado izquierdo.

La propia tía del joven, de 28 años, lo trasladó en su pick up a la sala de urgencias del Hospital José Félix Espinosa de Bugaba, pero cuando los galenos de turno examinaron al joven, dictaminaron que este ya no presentaba signos vitales.

Al ser reportado el hecho a las autoridades, unidades de la Policía Nacional se presentaron en la escena y aprehendieron al agresor, de 38 años, quien ahora deberá enfrentar el proceso de judicialización del caso.

 


 

Te puede interesar

Cae alias "Pantera", ficha del Cartel del Golfo en Panamá

Cae alias "Pantera", ficha del Cartel del Golfo en Panamá

Marzo 02, 2026
Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella

 Marzo 02, 2026
Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves

Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves

 Marzo 02, 2026
Menor es rescatado con vida de una letrina en San Félix; cayó accidentalmente

Menor es rescatado con vida de una letrina en San Félix; cayó accidentalmente

 Marzo 01, 2026
Encuentran a suegro de exdiputado de Barú, muerto, amordazado y amarrado

Encuentran a suegro de exdiputado de Barú, muerto, amordazado y amarrado

 Marzo 01, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Tragedia: muere menor en monta de toros en Herrera

Tragedia: muere menor en monta de toros en Herrera
Encuentran a suegro de exdiputado de Barú, muerto, amordazado y amarrado

Encuentran a suegro de exdiputado de Barú, muerto, amordazado y amarrado
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Acaban con la vida de joven de 23 años en Caimitillo

Acaban con la vida de joven de 23 años en Caimitillo
Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves

Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves