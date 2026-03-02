Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella

Panamá- La violencia doméstica continúa cobrando víctimas fatales en el país. En el caso más reciente, Anthuan Enrique Santamaría Guerra, de 23 años, fue asesinado por la pareja de su propia tía cuando intervino en una pelea entre ambos para salvarla.

Todo ocurrió a eso de las 8:00 de anoche, en los predios de una vivienda ubicada en la comunidad de La Conga, corregimiento de Aserrío, en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí. La pareja discutía y, Anthuan, al ver que ya no se trataba solo de un simple intercambio de palabras, intervino y fue entonces cuando el agresor tomó un cuchillo y lo apuñaló en el costado izquierdo.

La propia tía del joven, de 28 años, lo trasladó en su pick up a la sala de urgencias del Hospital José Félix Espinosa de Bugaba, pero cuando los galenos de turno examinaron al joven, dictaminaron que este ya no presentaba signos vitales.

Al ser reportado el hecho a las autoridades, unidades de la Policía Nacional se presentaron en la escena y aprehendieron al agresor, de 38 años, quien ahora deberá enfrentar el proceso de judicialización del caso.



