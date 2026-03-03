Logan Allen abrirá ante Cuba y Ariel Jurado lo hará ante Puerto Rico

El izquierdo Logan Allen y el derecho Ariel Jurado serán los dos primeros lanzadores abridores de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol, el cual está programado para arrancar este viernes 6 de marzo.

En el Clásico Mundial de Béisbol, Panamá está ubicado en el grupo A, que tendrá como sede Puerto Rico y en el que además del país sede y Panamá están Cuba Canadá y Colombia.

El técnico de la selección nacional, José Mayorga, detalló que Allen, grandes ligas con los Guardianes de Cleveland, tendrá su apertura este viernes cuando Panamá debute en la competencia ante Cuba.

Este encuentro está programado para las 11 de la mañana (hora de Panamá) en el estadio Hiram Bithorn, en la ciudad de San Juan.

Por su lado, el diestro Ariel Jurado le corresponderá abrir ante Puerto Rico el sábado 7 de marzo a las 6 de la tarde (hora de Panamá).

El domingo 8 la selección jugará ante Canadá y cerrará la fase de grupos el lunes 9 ante Colombia.