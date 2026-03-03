Deportes - 03/3/26 - 12:00 AM

Panamá cayó ante Argentina en Eliminatoria Mundialista

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La Selección Mayor de baloncesto de Panamá cayó en calidad de visitante ante su similar de Argentina 101-75 en partido correspondiente al grupo D de la Eliminatoria para el Mundial 2027 que se disputará en Catar.

Panamá, aunque jugó mejor la primera mitad, siempre estuvo debajo en el marcador ante Argentina, el cual sacó la mayor ventaja en el cuarto cuarto.

Los parciales fueron 29-18, 19-23, 23-17 y 30-17.

El ataque argentino estuvo liderado por los lanzamientos de tres puntos, en la que acertó 18 de 43 intentos para un 41.9%.

Individualmente, los mejores por Argentina fueron el ex NBA Facundo Campazzo, quien anotó 25 puntos (8-17 en tiros de campo, incluyendo 6-12 en lanzamientos de tres puntos), tres rebotes y 10 asistencias. Además Gabriel Deck anotó también 25 unidades (10-17 en tiros de campo).

Por Panamá el mejor a la ofensiva fue Iverson Molinar, quien anotó 16 puntos (6-13 en tiros de campo, seis rebotes, cuatro asistencias y un robo de balón.

