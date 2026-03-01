Tragedia: muere menor en monta de toros en Herrera

Un lamentable hecho se registró la tarde del sábado durante una fiesta de monta de toros en la comunidad de El Olivo, en el sector de El Limón, distrito de Santa María, provincia de Herrera, donde un adolescente de 16 años perdió la vida tras sufrir un accidente mientras participaba en la actividad.

El joven, conocido cariñosamente como “Edgardito”, cayó del toro que montaba y, según informes preliminares, recibió un fuerte golpe a la altura de las costillas, lo que le provocó una herida de gravedad.

De inmediato fue auxiliado y trasladado a un centro hospitalario cercano; sin embargo, al llegar, los médicos confirmaron que no mantenía signos vitales.

La noticia causó profunda consternación en la comunidad de El Rincón de Santa María, donde el menor residía junto a su familia.

Vecinos, amistades y allegados expresaron su pesar ante la inesperada partida del joven, recordándolo como un muchacho alegre y apreciado en el área.

Asimismo, moradores de distintos puntos de la provincia manifestaron su preocupación por este tipo de eventos y, especialmente, por la participación de menores de edad en actividades de alto riesgo como la monta de toros.

Señalan que tragedias como esta dejan un profundo dolor en las familias y abren el debate sobre la necesidad de reforzar medidas de seguridad y regulaciones que protejan la integridad de niños y adolescentes.