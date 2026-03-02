Que por ahí andan egresados de Harvard preocupados porque Juan Diego está desprestigiando a ese centro de estudio con esa babosada que anda diciendo de que encapucharse es un derecho al igual que protestar. Yo había escuchado y leído estupideces, pero esto me acaba de volar el cerebro.

Que un abogado de calle le recomienda al pichón de dictador de Harvard que deje la politiquería y de pensar con el hígado porque entonces, en los casos de robo, habría que eliminar del Código Penal el agravante de cuando se cometa “por enmascarado”. ¡El maleante va a alegar que es su derecho!

Que un chusco dice que a los que, como Juan Diego, andan promoviendo y defendiendo el usar máscaras en las protestas, esa ahuevazón se les quitará cuando a ellos mismos o a sus familiares sean agredidos por individuos con el rostro cubierto y, después, cuando vayan a poner la denuncia, no puedan describir el rostro de los victimarios.

Que ahora están de inseparables el matraqueador digital Danilo “Mr. Politicus” y Poll, ¿en qué andarán esos dos? Ya los tienen en la mira.

Que un abogado de saco sudado comenta que, en el juicio de la farsa de Jodebrecht, lo que sí quedó probado fueron las deficiencias de las pruebas de la fiscalía: no presentó una auditoría forense como manda la ley, se aferró a pruebas declaradas ilegales en su país de origen y, además (¡que no se hagan los pendejos!), violentó el derecho al contradictorio al “esconder” a algunos testigos y supuestos peritos. ¿Dónde quedaron los principios de lealtad y buena fe?

Que, hablando de la farsa de Jodebrecht, hasta Paso Canoas se escuchó el tanganazo que le metió Carrillo a la fiscal Morcillo cuando le echó en cara que anda solicitando condena para un número plural de empresarios cuando, en el pasado, solicitó sobreseimiento a favor de Odebrecht.

Que Aguadulce fue sede del megaevento denominado "Tour Firmeza", que lleva a cabo en todo el país el Ministerio de Seguridad Pública, el Senafront, Aeronaval, Policía, Migración y el Sume. La actividad brindó momentos de sano esparcimiento y significó una inyección económica a la región. Enhorabuena.

Que alguien le diga a Irma que ya tenemos suficiente chacalería y violencia en San Miguelito como para que ande promoviendo al distrito en redes sociales con canciones que invitan a la demencia. ¡Póngase seria, señora alcaldesa!

Que, hablando de Irma, ayer se le vio por los lados de Arraiján en el Desfile de las Mil Molas promovido por “Terremoto” Peñalba. Por cierto, se veían muy lindas ambas alcaldesas con sus molas.

Que el chiricano Samir Gozaine presentó su renuncia al cargo de Subsecretario del Comité Directivo Nacional del PRD, Zona 1, Chiriquí, aduciendo razones personales y de carácter organizativo. ¿Se va con Samira para las toldas del timbalero Lombana?

Que, a pesar de que el representante de Pueblo Nuevo, Luis Pérez, corrió por Moca, el tipo, en el Consejo Municipal y en su actuar, siempre se ha cuadrado con la gente de Vamos e incluso le dio un golpe a su copartidario y representante de Parque Lefevre, Rody Rodríguez. Si yo fuera el mochilero Lombana, mejor le saco tarjeta roja.

Que, cuando muchos pensaban que “El Gato” dejaría la política para que su hijo Benicio JR. corra por el circuito 1-1, todo indica que el Micho no guindaría los guantes, sino que también correría, pero por el circuito 4-5 de Chiriquí. Verdaderamente, en política no hay sorpresas, sino sorprendidos.

Que el sábado por Colón vieron haciendo taquilla al “Muñeco que pasea” y al Tortugón. Según los dos expresidentes, Colón era lo máximo… Saltaron, bailaron y comieron a montón, pero el asunto es que, cuando fueron presidentes, ninguno de los dos se acordó de esta provincia. Ambos tienen un talento único para el cinismo.